ВСУ обстреляли село под Белгородом. Ранены двое детей, один из них в тяжелом состоянии

В селе Никольское Белгородского района три мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Двое из пострадавших — дети из одной семьи. Мальчика с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его брат, получивший закрытую черепно-мозговую травму, также госпитализирован. Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, уточнил Гладков.

Гладков сообщил, что над Белгородским районом работала система ПВО, сбившая несколько воздушных целей. В результате попадания снарядов были разрушены два жилых дома. Также повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки и два коммерческих объекта.

Спустя несколько часов село Никольское снова подверглось атаке. В результате падения беспилотника загорелся ангар на территории производственного предприятия, пострадавших нет, сообщил Гладков.

Никольское находится примерно в 20 километрах к югу от Белгорода. До ближайшей границы с Украиной по прямой от него также около 20 километров.