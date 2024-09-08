В Петербурге задержали наблюдательницу, написавшую на бюллетене «Нет войне». «Фонтанка» пишет, что на нее донес член избирательной комиссии

На избирательном участке в Петербурге, где проходят выборы муниципальных депутатов и губернатора, задержали наблюдательницу Марину Попову, которая, как пишет «Фонтанка», опустила в урну бюллетень с «пацифистским высказыванием».

Муж Поповой, также сообщивший о ее задержании, рассказал «ОВД-Инфо», что на бюллетене было написано «Нет войне».

Секретарь избирательной комиссии сказала «Фонтанке», что бюллетень был сложен, но потом раскрылся и стала видна надпись. По информации издания, один из членов комиссии увидел его и сообщил об этом в полицию. «Да, я первый увидел и сообщил в полицию. Я посчитал, что это мой гражданский долг», — сказал он «Фонтанке», попросив не указывать свое имя.

В полиции на Марину Попову составили протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). По словам адвоката Алены Скачко, с протоколом Попова не согласна и считает, что не совершала нарушений. Кроме того, как говорит адвокат, полицейские также намереваются составить на Попову протокол по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП).