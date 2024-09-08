Умер Александр Масляков

Умер ведущий КВН Александр Масляков, сообщается в официальном телеграм-канале КВН. Информацию о смерти подтвердил ТАСС сын телеведущего Александр Масляков-младший.

Ему было 82 года. Причина смерти не сообщается.

Спутник / РИА Новости / Profimedia

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу „КВН“, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Масляков был ведущим КВН («Клуб веселых и находчивых») с 1964 года. Кроме этого, в 1970-е и 1980-е годы Масляков вел на телевидении программы «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, парни» и множество других. В 1971 году КВН закрыли, но в 1986 году программа вернулась в эфир и Масляков стал ее бессменным ведущим. В 2002 году Масляков получил премию ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения. В 2018 и 2024 годах Масляков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В ноябре 2017 года «Трансперенси интернешнл» опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Масляков и его семья незаконно получили контроль над зданием КВН в Марьиной Роще и земельным участком под ним, которые были переданы государственному унитарному предприятию (ГУП) «Московский молодежный центр „Планета КВН“». В декабре стало известно, что Масляков уволился с поста директора этого ГУП. В пресс-службе союза КВН заявили, что он сделал это по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, инициированных «Трансперенси».

В феврале 2022 года Масляков повторно заболел коронавирусом и сообщил, что пропустит первые игры сезона, а в качестве ведущих будут приглашать известных КВНщиков и «людей, не чужих игре». Позже Масляков еще несколько раз появился в качестве ведущего, а затем окончательно покинул передачу. В апреле 2024 года телеграм-канал Mash писал, что Масляков отходит от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после ковида.

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