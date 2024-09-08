Украина лишила российских военнопленных права на телефонные звонки домой

Российские военнопленные больше не имеют права совершать телефонные звонки домой, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Национального телемарафона.

«Было много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России. Сейчас нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет», — сказал Лубинец.

Причиной такого решения он назвал рост числа случаев жестокого обращения с украинскими военнопленными. По словам Лубинца, запрет на телефонные звонки не нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, поскольку документ предполагает только переписку.

В марте 2024 года родственники пленных украинцев создали петицию с требованием запретить российским военнопленным звонить домой, поскольку их собственные близкие не имеют такого права в России. В апреле петиция, размещенная на сайте кабинета министров Украины, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что считает телефонные звонки важными для того, чтобы россияне не опасались сдаваться в плен. В итоге петиция была отклонена.