Российские войска нанесли авиаудар по Сумам. Погибли два человека, ранены четверо, включая двоих детей

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли авиационный удар по городу Сумы, сообщили в областной военной администрации.

Погибли два человека. Еще четыре человека ранены, в том числе — двое детей.

В результате удара повреждены частные дома и автомобили.

Кроме того, Сумская область, граничащая с Курской, была несколько раз обстреляна в течение ночи, сообщили в администрации. Под обстрелы попали приграничные территории и населенные пункты, зафиксировано 25 взрывов. Также российские войска нанесли один ракетный удар. О пострадавших в результате этих обстрелов не сообщается.