ВСУ на фронте начали применять против российских военных «дроны-драконы» с термитной смесью

Телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют на фронте «дроны-драконы» (dragon drones) — беспилотники, которые сбрасывают на российские укрепления термитную смесь (смесь алюминия с оксидом железа).

Температура горения термитной смеси составляет около 2200 градусов Цельсия. Это вещество быстро сжигает растительность, укрывающую российских военных. Термитная смесь способна прожигать металл и наносит серьезные увечья людям. CNN считает, что ее применение может иметь характер психологического оружия.

Ранее украинские военные опубликовали видео, демонстрирующие применение дронов — на них видно, как с летящего над лесом беспилотника падают горящие частицы, после чего возникает пожар.

Drone rains down molten thermite on Ukrainian battlefield The Telegraph

Вооруженные силы РФ активно используют на войне ракеты с термитной смесью для реактивных систем залпового огня «Град».