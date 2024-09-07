В Москве 7 сентября заработал первый участок Троицкой линии метро, которая стала 16-й линией городского метрополитена, сообщается на сайте мэрии.

На первом участке Троицкой линии длиной 8,3 километра расположены четыре станции — «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На «Новаторской» находится пересадка на Большую кольцевую линию.

В материалах к открытию первого участка новой линии сказано, что он улучшит транспортное обслуживание примерно миллиона москвичей, а также снизит нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии.

В открытии новой линии по видеосвязи участвовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Линию открыли в День города Москвы.

На Троицкой линии, как ожидается, будут построены 17 станций. — от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» в Даниловском районе до Троицка на юго-западе Москвы. Общая длина ветки составит 43 километра, это будет один из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

Проект Троицкой линии метро Мэрия Москвы