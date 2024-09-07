В Московской области произошел пожар на многоуровневой парковке. Погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара, возникшего 7 сентября на многоуровневой парковке в поселке Лесной городок под Одинцово Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в наземном паркинге загорелись легковые автомобили и конструктивные элементы парковки. Пожар локализовали на площади 713 квадратных метров.

Судя по фотографиям и видеозаписям, которые опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, Москва», Baza и Mash, над парковкой поднимается черный дым, который виден за несколько километров. По данным СМИ, сгорели 20 автомобилей.

Как сообщает Mash, пожар возник из-за взрыва газового баллона в одном из автомобилей. По словам очевидцев, мужчина ремонтировал машину, неудачно задел баллон, после чего произошел взрыв. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.