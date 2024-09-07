«Агентство»: воспитатели детских садов массово отвели детей на избирательные участки

В ходе Единого дня голосования в 2024 году в разных регионах России воспитатели детских садов вместе с детьми посещали избирательные участки, сообщило издание «Агентство» 6 сентября.

Журналисты обнаружили, что к концу первого дня голосования во «ВКонтакте» опубликовали более 30 постов о том, как воспитатели с детьми ходили на участки. Сообщения о визитах поступили из 11 регионов, больше всего — из Волгоградской области и Еврейской автономной области.

В постах из четырех регионов говорилось, что воспитатели с детьми ходили на участки, чтобы в голосовании поучаствовали педагоги. Из отчетов в Забайкальском крае следует, что дети сами кидали бюллетени в урны (возможно, голосуя вместо воспитателей). В остальных случаях визиты детей на участки подавались как экскурсии.

«Агентство» отмечает, что, судя по архиву постов во «ВКонтакте», во время двух предыдущих избирательных кампаний — в марте 2024 года и сентябре 2023 года — отчеты о том, что воспитатели вместе с детьми ходили на участки, носили единичный характер.

В движении «Голос» журналистам сообщили, что прежде не сталкивались с такой практикой.

С 6 по 8 сентября 2024 года в России проходят выборы разного уровня: в 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 регионах — депутатов местных парламентов.