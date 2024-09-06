«Важные истории» нашли среди инвесторов криптовалюты Дурова компанию, вывозившую уголь и металлы из оккупированного Донбасса

В блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), созданную Павлом Дуровым, инвестировала компания Stiron B.V., которая вывозила уголь и металлы с оккупированного Донбасса. Об этом пишут «Важные истории».

В 2014 году после оккупации пророссийскими сепаратистами части юго-востока Украины, под контролем России оказались значительные ресурсы Донбасса, в том числе уголь и металлы. Ставленники Кремля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили возможность вывозить уголь и металлы для перепродажи за границу, утверждают «Важные истории». Монополистом в этой схеме стал Сергей Курченко, который в Украине был известен как «кошелек» бывшего президента страны Виктора Януковича. В 2013 году он сбежал в Россию. По данным издания, благодаря протекции со стороны ФСБ и людей из администрации президента, компании, подконтрольные Курченко, покупали сырье у донбасских предприятий по очень низким ценам, а затем экспортировали его за рубеж, в том числе в страны Евросоюза.

«Важные истории» обнаружили, что среди крупных покупателей угля и металлов оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. По информации издания, ME Property Invest управляла Stiron B.V., однако их структура собственности устроена таким образом, что не позволяет узнать, кто на самом деле ими владеет.

В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 миллионов евро в TON. Согласно отчетности компании, она получила средства для этого в виде целевых займов от трех других фирм — двух из Великобритании и одной из Чехии. Эти компании, вероятно, были фиктивными, пишут «Важные истории». Они оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, но через их счета проходили миллионы евро.

Технологию TON создала команда мессенджера Telegram, которая изначально собиралась запустить проект вместе с токенами Gram. Из-за претензий Комиссии по ценным бумагам США, запретившей выпуск Gram, в мае 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта. С этого момента технологию TON независимо развивает сообщество разработчиков, которых поддерживает Telegram.

«Важные истории» напоминают, что Дуров собрал на проект TON 1,8 миллиарда долларов от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. Часть из них так или иначе были связаны с Россией. Forbes писал, что Дуров мог себе позволить выбирать инвесторов и «встречаться только с избранными, настолько высок был интерес к его проекту». Представитель Telegram сообщил «Важным историям», что все инвесторы прошли детальные процедуры проверки. «Работой с инвесторами занимались специалисты финансового рынка, команда Telegram занималась технической разработкой проекта», — сказал представитель мессенджера.