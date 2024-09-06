Умер бразильский музыкант и исполнитель песни Mas Que Nada Сержио Мендес

В возрасте 83 лет умер бразильский композитор и пианист Сержио Мендес. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семью музыканта.

Мендес умер в окружении членов семьи в Лос-Анджелесе. Причиной смерти названы проблемы со здоровьем, вызванные ковидом.

В последний раз Мендес выступал в ноябре 2023 года «при полных залах в Париже, Лондоне и Барселоне», говорится в заявлении семьи музыканта.

Сержио Мендес родился в бразильском городе Нитерой в 1941 году в семье врача. Музыкальное образование он получил в местной консерватории, где обучался игре на фортепиано. В конце 1950-х он начал выступать в ночных клубах, где исполнял музыку в популярном в те годы стиле босса-нова.

Вместе со своей группой он выпустил два альбома, которые плохо продавались, после чего они пригласили в коллектив американскую певицу Лэни Холл. В 1966 году группа выпустила альбом Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66, который стал платиновым. Во многом это произошло из-за кавера на песню Mas Que Nada. «Это был первый случай, когда песня на португальском языке стала хитом в Америке и во всем мире», — говорил сам Мендес.

Sergio Mendes & Brasil '66 — Mas Que Nada (1966) Blow Up

В 2006 году Сержио Мендес перезапишет этот трек вместе с группой The Black Eyed Peas.

Sergio Mendes ft The Black Eyed Peas — Mais que nada IMCorvenDallas

Еще большую популярность Мендесу и его группе принесет выступление на церемонии вручения премии «Оскар» в 1968, где он исполнил The Look of Love написанную Бёртом Бакараком и Хэлом Дэвидом.

Sergio Mendes & Brasil '66 — The Look of Love (Official Visualizer) Sergio Mendes

В последующие годы Мендес будет много экспериментировать с различными музыкальными жанрами и сотрудничать со многими музыкантами. В 1993 году он выпустил альбом Brasileiro, принесший ему премию «Грэмми». В 2006 году Мендес выпустил альбом Timeless, в записи которого, помимо The Black Eyed Peas, приняли участие Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд, Q-Tip и другие музыканты.