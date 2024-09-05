В Мюнхене рядом с генконсульством Израиля произошла стрельба. Полиция заявила, что стрелявший убит ответным огнем

В Мюнхене произошла стрельба неподалеку от генконсульства Израиля и Центра документации истории национал-социализма в районе площади Каролиненплац, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Полиция Мюнхена подтвердила, что проводит операцию в районе улицы Бриннерштрассе и Каролиненплац. Жителей попросили избегать этой зоны. В воздух подняли вертолет.

Позже в полиции заявили, что сотрудники заметили вооруженного человека и открыли огонь, в результате чего мужчина получил смертельные ранения. О том, что стрелявший убит, также заявил министр внутренних дел Баварии. Никаких свидетельств того, что в районе действуют другие подозрительные люди, на данный момент нет, уточнили в полиции.

По данным полиции, подозреваемый подъехал к Центру документации национал-социализма с длинноствольным оружием и открыл огонь по полицейскому посту. На месте находились пять полицейских, пишет Focus. Информации о пострадавших нет. О личности стрелявшего ничего неизвестно.

МИД Израиля заявил, что консульство было закрыто из-за годовщины теракта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, во время которого погибли 11 членов израильской олимпийской сборной, передает радио «Кан». Никто из сотрудников консульства при стрельбе не пострадал.