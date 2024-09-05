Спасатели завершили работу на месте ракетного удара по военному институту в Полтаве. По последним данным, погибли 55 человек и пострадали 328

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве, сообщила пресс-служба ведомства вечером 5 сентября.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли 55 человек, пострадали — 328. Отмечается, что специалисты проводят идентификацию человеческих останков.

Днем в ГСЧС сообщили, что под завалами поврежденного учебного корпуса могут находиться люди, но к вечеру число погибших и пострадавших не изменилось.

Чтобы ликвидировать последствия удара, ГСЧС привлекала 36 единиц техники и 215 спасателей. Специалисты ведомства разобрали и вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора.

Вооруженные сил РФ атаковали Полтаву утром 3 сентября, применив две баллистические ракеты. Под удар попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации, одно из зданий института частично разрушено. Повреждения получили ближайшие дома. Российские «военкоры» утверждали, что удар по институту нанесли во время построения военных.

В Минобороны РФ заявили на брифинге 4 сентября, что нанесли в Полтаве «высокоточный удар» по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где, как утверждается, иностранные инструкторы готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников.

Российская ракетная атака по Полтаве стала одним из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны. В октябре 2023 года российская ракета, выпущенная из комплекса «Искандер», попала в кафе в харьковском селе Гроза, тогда погибли 59 человек.

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