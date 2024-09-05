Режиссера Андрея Некрасова задержали в Смоленской области и отправили в центр содержания иностранных граждан (у него немецкое гражданство)

Режиссера и писателя Андрея Некрасова задержали в Смоленской области, где он снимал новый фильм — исследовательский проект о России. Об этом сам Некрасов сообщил по телефону Deutsche Welle.

По словам режиссера, его задержали еще 24 августа сотрудники ФСБ в штатском, утверждавшие, что он вел съемку рядом со зданием спецслужбы. Некрасова обвинили в нарушении административной статьи о «незаконной профессиональной деятельности», после чего суд назначил ему арест сроком до 90 суток в центре содержания иностранных граждан.

Некрасов — уроженец Ленинграда, но в 1970-е годы эмигрировал в Германию, сейчас у него есть только немецкое гражданство. С режиссером уже связался представитель посольства ФРГ в России.

«Судья вынес непропорциональное решение, которому удивились даже некоторые представители власти. Говорили, что худшее в таких случаях — это „добровольное выдворение“», — рассказал режиссер в беседе с DW. По его словам, он опасается, что срок содержания под стражей могут продлить. Некрасов также успел пожаловаться журналистам на плохие условия содержания в миграционном центре, после чего сообщил, что его телефон изымают.

Юрист правозащитной организации «Первый отдел», с которым связалось издание, предположил, что Некрасова могли привлечь по статье 18.10 КоАП за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Максимальное наказание по ней составляет штраф и принудительное выдворение за пределы страны. В таком случае суд может назначить арест до 90 суток, пока приставы занимаются организацией выдворения. «Правда, смущает в этом деле участие спецслужб и довольно строгое наказание, но мы не знаем всех деталей», — добавил он.

Андрей Некрасов — автор фильмов «Недоверие» о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, «Бунт. Дело Литвиненко» об отравлении бывшего сотрудника ФСБ в Лондоне, «Уроки русского» о войне в Грузии 2008 года и «Акт Магнитского — За кулисами» о смерти юриста Сергея Магнитского в российском СИЗО.