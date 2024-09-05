Квинси Промес перешел в дубайский «Юнайтед». В контракте есть опция возвращения в «Спартак»

Нидерландский футболист, бывший нападающий московского «Спартака» подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая.

В сообщении пресс-службы команды отмечается, что контракт рассчитан на один год — сезон-2024/2025.

По сведениям «Спорт-Экспресса», в контракте есть пункт, позволяющий футболисту бесплатно вернуться в московский «Спартак» в случае, если с него будет снят запрет на выезд из ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 1 июля 2024 года, после чего он стал свободным агентом. В последний раз Промес выходил на поле 9 декабря 2023 года.

Квинси Промес в Нидерландах был дважды заочно приговорен к тюремному сроку: в 2023 году — к полутора годам за ножевое ранение, которое он нанес своему двоюродному брату, в 2024 году — к шести годам за контрабанду наркотиков.

Во время вынесения второго приговора Промес вместе со «Спартаком» находился в Дубае на сборах. При вылете из страны в марте 2024 года его задержали и отправили под арест, откуда вскоре отпустили под залог — но запретили покидать страну до решения суда об экстрадиции.

Промес провел в «Спартаке» большую часть карьеры: он играл за московский клуб в 2014-2018 годах и с 2021 года. Он — лучший бомбардир в истории «Спартака» среди иностранцев.

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