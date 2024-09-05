Бывшего замглавы МЧС Павла Барышева заподозрили в мошенничестве

Следственный комитет России возбудил в отношении бывшего замглавы МЧС РФ, генерал-полковника Павла Барышева уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале СК 5 сентября.

По версии следствия, Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о том, что у него есть право на получение жилья, на основании чего «похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей». В СК отметили, что суд наложил на квартиру арест.

Расследование уголовного дела ведет Главное военное следственное управление СК.

Задержан ли Павел Барышев, неясно.

Павел Барышев занимал пост замглавы МЧС со 2 февраля 2017 года по 1 мая 2021 года.