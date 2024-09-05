Блогера и бодибилдера Александра Шпака заочно приговорили к восьми годам колонии из-за видео про разрушение Каховской ГЭС

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера и бодибилдера Александра Шпака к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщила «Медиазона».

Поводом для уголовного дела стало видео, опубликованное в инстаграме блогера после прорыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. В нем Шпак заявил, что в разрушении плотины виноваты российские военные, которые, по его мнению, сделали это намеренно перед контрнаступлением ВСУ. Он также назвал их «рашистами».

Прокуратура запрашивала для Шпака 8,5 лет колонии заочно. Уголовное дело возбудили в июле 2023 года, перед этим ему пять раз назначали штрафы по административной статье о «дискредитации» армии.

В 2020 году Шпак переехал из России в Турцию, сейчас он живет в США, отмечает «Медиазона». В России он был гостем различных ток-шоу на федеральных каналах, где рассказывал о своих пластических операциях и татуировках. В своих соцсетях он регулярно критикует российское вторжение в Украину.