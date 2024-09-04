Верховная Рада не утвердила отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины. Депутаты собираются вернуться к этому вопросу на следующем заседании

Верховная Рада на заседании 4 сентября решила не рассматривать вопрос об отставке Дмитрия Кулебы с поста главы министерства иностранных дел Украины.

Источник «РБК-Украины» в парламентской фракции «Слуга народа» сообщил, что голосование по Кулебе решили перенести на следующее заседание, поскольку стало очевидно, что «нет потенциала» и в зале присутствует недостаточно депутатов.

Также депутаты не смогли согласовать увольнение министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. Для того, чтобы одобрить ее отставку не хватило голосов. Увольнение Верещук поддержали 214 народных депутатов, пишет «РБК-Украина», при необходимых для принятия решения 226 голосах.

По этой же причине Верховная Рада не согласовала на заседании 4 сентября отставку Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

При этом отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина депутаты все же одобрили.

Дмитрий Кулеба занимает пост министра иностранных дел с марта 2020 года. 4 сентября стало известно, что он подал прошение об отставке. Накануне об уходе Кулебы с поста главы МИД сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники, не уточняя, с чем могла быть связана отставка.

3 сентября в отставку подали три министра и два вице-премьера правительства Украины: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также в Верховную Раду поступило заявление об отставке Виталия Коваля с поста главы Фонда государственного имущества.