В одной из школ в Джорджии произошла стрельба. Четыре человека погибли, десятки пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 4 сентября в школе в городе в округе Барроу в американском штате Джорджия, сообщает CNN со ссылкой на источник. В бюро расследований Джорджии сообщили, что погибли четыре человека, госпитализированы девять пострадавших.

Телеканал CNN отметил, что неясно, сколько пострадавших получили огнестрельные ранения. Несколько людей, получивших тяжелые ранения, госпитализировали на медицинских вертолетах.

В офисе шерифа округа Барроу сообщили, что задержан один подозреваемый, пишет Reuters. В бюро расследований Джорджии заявили, что стрелок задержан и жив, а сообщения о том, что он «нейтрализован», не соответствуют действительности.

Стрелок, открывший огонь в школе, предположительно 14-летний подросток, сообщил CNN источник в правоохранительных органах.

17-летний старшеклассник Серджио Кальдер рассказал телеканалу ABC News, что находился на уроке химии, когда началась стрельба. По его словам, учительница открыла дверь, после чего в кабинет вбежал другой учитель, попросивший запереться, потому что в школе ведется «активная стрельба». Школьник рассказал, что слышал, как в дверь стучали и кто-то кричал, чтобы ее открыли, а, когда стук прекратился, раздались новые выстрелы и крики. Затем учащихся эвакуировали на футбольное поле школы, а затем отпустили с занятий.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся, пишет Fox 5. Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сообщил, что вместе со своей женой Джилл «скорбит о тех, чьи жизни оборвались в результате бессмысленного насилия».