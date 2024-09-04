Unilever (владелец брендов Domestos, Axe и Dove) договорился о продаже российского бизнеса. Концерн работал в РФ с 1991 года

Британский концерн Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, получил одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, осведомленный о деталях процесса. Информацию подтвердил федеральный чиновник.

По словам собеседника издания, сделку, в результате которой Unilever покинет российский рынок, одобрили в конце августа. Стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35-40 миллиардов рублей. При этом на конец 2022 года российские активы Unilever оценивалась 900 миллионов евро (более 88 миллиардов рублей по текущему курсу ЦБ). По итогам 2023 года оценка российского бизнеса концерна снизилась до 600 миллионов евро (59 миллиардов рублей).

Источник отметил, что покупатель «определен, но не назван».

Unilever продаст свое подразделение «Юнилевер Русь», на которое записаны бренды компании. Ему, в частности, принадлежат права на бренды мороженого «Магнат» и «Инмарко», косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие.

РБК отмечает, что в июне 2024 года Unilever начала русифицировать названия своих международных брендов, выпускаемых в России. В Роспатент были поданы заявки на товарные знаки «Доместос», «Сиф», «Дав», «Рексона».

Unilever — один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии. Ей принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos и другие. В России Unilever работала с 1991 года. У компании было около трех тысяч сотрудников и четыре крупных производственных площадки.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Unilever не ушла из России. Компания приостановила поставки своей продукции в РФ и экспорт товаров с ее территории, а также прекратила инвестиции в российский рынок. При этом концерн пообещал продолжать снабжать жителей России средствами личной гигиены и продуктами, которые производятся на местных заводах. Источник РБК предположил, что на решение продать активы могло повлиять «состояние бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давление на компанию». В июле 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Unilever в список «спонсоров войны».

В июле 2023 года генеральный директор Unilever Хайн Шумахер в интервью Reuters говорил, что концерн считает «наименее плохим» вариантом продолжать бизнес в России, «но в условиях жестких ограничений». Всего он назвал три варианта развития событий. «Первый вариант — отказаться от бизнеса. Мы считаем, что, по сути, это может привести к его национализации, учитывая все события, которые произошли в последнее время. Второй вариант — продать бизнес, но реальность такова, что мы не нашли жизнеспособного решения, отвечающего нашим заявленным целям. Ни один из вариантов не является хорошим, но последний вариант, заключающийся в ограниченном ведении бизнеса, является наименее плохим, и именно на нем мы сейчас и находимся», — сказал Шумахер.