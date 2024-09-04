Starlink заявила, что заблокирует соцсеть X по решению Верховного суда Бразилии. Ранее компания отказывалась от блокировки

Компания Starlink, предоставляющая спутниковый интернет, заявила, что выполнит решение Верховного суда Бразилии о блокировке соцсети X в стране несмотря на то, что считает его незаконным.

В заявлении Starlink говорится, что компания возбудила судебное разбирательство по поводу заморозки ее активов в Бразилии по решению Верховного суда страны. «Несмотря на незаконное обращение со Starlink, выразившееся в заморозке наших активов, мы выполняем распоряжение о блокировке доступа к X в Бразилии», — заявила компания.

30 августа судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил, что соцсеть X должна «немедленно и полностью» приостановить деятельность в стране. Причиной этого решения стал отказ владельца соцсети Илона Маска назначить официального представителя в Бразилии. Вместе с этим суд заморозил активы Starlink как компании, входящей в «экономическую группу» Маска, чтобы вынудить X заплатить штрафы на сумму более трех миллионов долларов.

После решения Верховного суда местные провайдеры должны были ограничить доступ к X, однако Starlink отказался блокировать соцсеть как минимум до тех пор, пока активы компании на территории страны не будут разблокированы.

По словам члена правления телекоммуникационного регулятора Anatel Артура Коимбры, если бы Starlink продолжала отказываться блокировать X, компания могла бы столкнуться с конфискацией оборудования с 23 наземных станций.

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