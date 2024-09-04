«СК SOS»: в Чечне задержанных геев шантажом вынуждают ехать на войну с Украиной

Гомосексуальных людей, задерживаемых силовиками в Чечне, принудительно отправляют на фронт в Украину. Об этом сообщает кризисная группа «СК SOS», которая оказывает помощь ЛГБТК-людям, столкнувшимся с преследованиями на Северном Кавказе.

Правозащитники заявили, что им известны как минимум семь случаев, когда геев шантажом вынуждают ехать в качестве добровольцев на войну. В одном из случаев задержанный погиб.

По информации «СК SOS», схема принудительной отправки на фронт начала действовать в начале сентября 2022 года еще до объявления властями так называемой «частичной мобилизации». Тогда в Чечне задержали как минимум шестерых мужчин. Им пригрозили уголовным делом, пообещав рассказать об их гомосексуальности сокамерникам, и предложили альтернативу преследованию — заплатить 1,5 миллиона рублей или поехать на войну. В итоге трое задержанных отправились на фронт. Один позже погиб.

В 2023 году в ходе продолжившихся рейдов силовики задержали еще несколько гомосексуальных людей. Девушек передали родителям, а четверых мужчин заставили ехать на войну. Их судьба неизвестна.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о том, как силовики в Чечне зарабатывают на преследовании ЛГБТК-людей

Все эпизоды Как чеченские силовики превратили преследование ЛГБТ-людей в целую индустрию, которая приносит деньги благодаря пыткам и убийствам 00:00 36:23