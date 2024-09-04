Российский мобильный оператор Tele2 сменил название на T2

Один из крупнейших в России мобильных операторов Tele2 объявил о масштабном ребрендинге и смене названия на T2.

«Впервые в истории рынка мобильной связи оператор не просто поменяла бренд, но и название», сообщается на сайте компании. «Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора», — заявили в T2.

Бренд Tele2 принадлежит шведской компании, которая в 2003 году выводила этого мобильного оператора на российский рынок. В 2013 году шведская компания продала российское подразделение, но мобильный оператор сохранил права на использование бренда.

Генеральный директор компании Антон Годовиков, комментируя смену названия, заявил «Ведомостям», что мобильный оператор более не видит необходимости в бренде Tele2.

«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет», — сказал Годовиков.

Сколько компания собирается потратить на связанную с ребрендингом переделку вывесок розничной сети, баннеров и рекламную кампанию, Годовиков не уточнил. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают, что только замена вывесок обойдется 200–300 миллионов рублей, но процесс может длиться несколько лет.

Телеграм-канал РБК утром 4 сентября сменил логотип на T2 в фирменных цветах издания, а ряд популярных каналов вышел с постами о ребрендинге.

Первоначально у российского мобильного оператора было право на использование бренда Tele2 сроком на 10 лет — до марта 2023 года. Однако в прошлом году со шведской компанией договорились на использование бренда в течение еще года, срок действия соглашения истекает в декабре 2024 года.

Tele2 работает в России с 2003 года. Компания входит в четверку крупнейших в стране операторов.