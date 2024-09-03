В Иркутской области приговоренный по делу о госизмене сообщил, что отправляется из СИЗО на войну. Это запрещено законом

Житель села Оса Иркутской области, 26-летний Александр Матхеев, осужденный на десять лет лишения свободы по статьям о госизмене и пропаганде терроризма, сообщил, что отправляется на войну в Украину.

«Завтра меня заберут на поваром служить, а потом, оттуда, домой к родным, к маме, к кошкам, к сестренке моей — Даше. Я ее очень люблю и скучаю по ней, — написал Матхеев в письме одной из волонтерок, помогающей политзаключенным. — Если я отслужу, я потом больше не буду так делать, я хочу помогать людям».

Согласно российскому законодательству, имеющие судимость по статьям о госизмене не могут заключить контракт с Вооруженными силами РФ, обращает внимание правозащитный проект «Первый отдел».

Приговор Александру Матхееву, имеющему интеллектуальные нарушения, вынесли в апреле 2024 года. Военный суд признал его виновным в «публичных призывах к терроризму в интернете», «приготовлении к участию в террористической деятельности» и «приготовлении к госизмене». По версии следствия, обвиняемый пытался вступить в легион и распространял информацию о нем в соцсетях. Сейчас осужденный находится в СИЗО, где ожидает решения по апелляции. Ранее Матхееву поставили официальный диагноз « легкой степени».

Подробнее о деле Матхеева

«Мамочка, помни, я не террорист» Жителя Иркутской области с интеллектуальными нарушениями осудили на десять лет за госизмену и пропаганду терроризма. Он хотел вступить в легион «Свобода России»

Подробнее о деле Матхеева

«Мамочка, помни, я не террорист» Жителя Иркутской области с интеллектуальными нарушениями осудили на десять лет за госизмену и пропаганду терроризма. Он хотел вступить в легион «Свобода России»