Россия нанесла ракетный удар по Полтаве. Более 180 человек ранены, более 40 погибли

Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтаве 3 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 41 человек погиб, более 180 человек ранены.

Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали по территории учебного заведения и больницы. Частично разрушено одно из зданий Института связи.

«Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни», — сообщил Зеленский.

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что жители Полтавы сдают кровь из-за случившегося. «Все соответствующие службы работают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь», — заявил Пронин.