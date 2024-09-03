Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в 2024 году Рождество в Венесуэле будет отмечаться 1 октября, а не 25 декабря.

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году — в знак уважения и благодарности — я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — заявил Мадуро во время национального телеэфира.

Заявление о переносе Рождества было сделано через несколько часов после того, как прокуратура выдала ордер на арест Эдмундо Гонсалеса Уррутиа — лидера оппозиции, который был соперником Мадуро на президентских выборах.

Западные СМИ полагают, что решение о переносе Рождества было принято, чтобы отвлечь жителей страны от политического кризиса.

Мадуро не впервые объявляет о переносе Рождества. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, он перенес празднование на 15 октября, годом позже — на 4 октября.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в июле. По официальным данным, Мадуро набрал 52% голосов и переизбрался на третий срок. Оппозиция заявила о фальсификациях: по ее подсчетам, Уррутиа получил 67%, Мадуро — 30%.