Минюст РФ заявил, что исключил из реестра «иноагентов» 209 «лиц». Многие из них существовали только на бумаге
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что из реестра «иностранных агентов» исключили четверть всех лиц, включенных в список. Об этом, как пишет ТАСС, министр заявил, выступая на коллегии ведомства 3 сентября.
«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо», — сказал глава министерства.
Как уточняет «Первый отдел», 198 из 209 «лиц», исключенных из реестра, — это объединения, организации и юридические лица, которые создавались, чтобы исполнять закон об «иностранных агентах». Из 465 физических лиц, включенных Минюстом в реестр, из списка исключены 13 человек, то есть менее 3%.