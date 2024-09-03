При ракетном ударе по Полтаве погибли 49 человек

Жертвами удара российской армии по Полтаве стали 47 человек, заявила жена президента Украины Елена Зеленская.

«Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь», — написала Зеленская в соцсети икс.

Она не уточнила, откуда получила информацию о 47 погибших.

Обновлено. Глава Полтавской области Филипп Пронин привел новые данные о последствиях атаки: 49 человек погибли, 219 пострадали.

Российские военные атаковали Полтаву около девяти утра 3 сентября баллистическими ракетами. Под удар попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации, одно из зданий института было частично разрушено. Также повреждения получили близлежащие дома.

По утверждениям российских «военкоров», удар по институту был нанесен во время построения военнослужащих. Минобороны РФ атаку не комментировало.

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