При ракетном ударе по Полтаве погибли 49 человек
Источник: Елена Зеленская
Жертвами удара российской армии по Полтаве стали 47 человек, заявила жена президента Украины Елена Зеленская.
«Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь», — написала Зеленская в соцсети икс.
Она не уточнила, откуда получила информацию о 47 погибших.
Обновлено. Глава Полтавской области Филипп Пронин привел новые данные о последствиях атаки: 49 человек погибли, 219 пострадали.
Российские военные атаковали Полтаву около девяти утра 3 сентября баллистическими ракетами. Под удар попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации, одно из зданий института было частично разрушено. Также повреждения получили близлежащие дома.
По утверждениям российских «военкоров», удар по институту был нанесен во время построения военнослужащих. Минобороны РФ атаку не комментировало.