Кировский районный суд Уфы арестовал 20-летнего студента Макара Николаева по обвинению в призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом со ссылкой на источники сообщили Baza, «Idel.Реалии» и Ufa1.

В распоряжении «Медузы» есть копия постановления об аресте Николаева. В документе говорится, что его задержали 30 августа 2024 года, тогда же было возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избрана на месяц, до 30 сентября 2024 года.

По версии следствия, находясь за границей, Николаев писал комментарии в соцсетях в поддержку Украины и призывал вступать в «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне ВСУ. По статье о призывах к терроризму ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Как пишут местные СМИ, Николаев учился в 86-й гимназии Уфы. Во время учебы, в 2020 году, он победил на конкурсе «Моя страна — моя Россия» с проектом, который касался поиска архивных данных об участниках Великой Отечественной войны. Конкурс проводит АНО «Россия — страна возможностей», созданный по инициативе Владимира Путина.

После окончания школы Николаев уехал учиться в Германию. Его задержали, когда он приехал в Россию на каникулы.

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