Суд в Петербурге обязал киллера выплатить 600 тысяч рублей, полученных им за выполнение заказа на убийство

Невский районный суд Петербурга взыскал с обвиняемого в заказном убийстве более 600 тысяч рублей, которые он получил за выполнение заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Иск в суд подал прокурор, потребовавший применить «последствия недействительности ничтожных сделок».

Ответчиком по иску стал Евгений Попов, который в 2019 году был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в убийстве, похищении человека, причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.

В 2010 году Попов, как следовало из решения приговорившего его суда, получил от заказчика 300 тысяч рублей за организацию избиения человека и 15 тысяч евро — за убийство, что он и сделал с привлечением других исполнителей.

Суд, применив статью 169 гражданского кодекса, постановил, что сделки об избиении и убийстве были заключены с целью, «заведомо противной основам правопорядка и нравственности» и признал их ничтожными. Попова суд обязал выплатить в доход государства полученные им от заказчика 628,5 тысячи рублей, а также госпошлину в размере 9485 рублей.