Национальный банк Украины планирует отказаться от использования слова «копейка» для обозначения разменных монет.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как „копейка“ фактически является символом московской оккупации», — заявил глава НБУ Андрей Пышный (цитата по «РБК-Украина»).

Нацбанк Украины предлагает использовать «чисто украинское слово для определения мелких монет» — «шаг», сказал Пышный.

«Копейка имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во вражеских Украине государствах», подчеркнула пресс-служба Нацбанка.

Для отмены копеек и замены их на шаги необходимо принять поправки в законодательство, соответствующие предложения уже разработаны, заявили в Нацбанке.

Предполагается, что обмена копеек на шаги не будет, монеты с разными названиями будут находиться в денежном обороте одновременно.

Помимо Украины название копейка для разменной монеты используют Россия, Беларусь и непризнанное Приднестровье.

В обороте в Украине, по состоянию на начало 2024 года, находились 14,7 миллиарда монет разного номинала.

Банк России с 2012 года отказался от чеканки монет сначала в 1 и 5 копеек, а затем перестали выпускать и копейки другого номинала. Имеющихся монет, заявили в Банке России, хватает, чтобы закрыть в них потребность.