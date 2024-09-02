Минобороны Финляндии предложило запретить покупку недвижимости россиянам

Минобороны Финляндии подготовило законопроект, который вводит запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Об этом объявил министр обороны Антти Хяккянен, передает издание Yle.

По его мнению, такой запрет необходим, чтобы «предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе».

Министр подчеркнул, что запрет не будет касаться людей с двойным гражданством (России и Финляндии), а также обладателей постоянного вида на жительство (ПМЖ) в Финляндии, которые постоянно проживают в стране.

«Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния, такие как саботаж, влияние на критически важную инфраструктуру, различные виды корпоративной собственности, и недвижимость является частью этой палитр», — утверждает Хяккянен.

Как отмечает Yle, в самом тексте законопроекта Россия не упоминается, там только обозначены критерии для запрета сделок с недвижимостью. Министр пояснил, что критерием будет заявление ЕС о том, что страна ведет агрессивную войну и нарушает суверенитет другого государства, а также может представлять угрозу национальной безопасности Финлядии.

В Минобороны также разрабатывают еще один законопроект, который должен предотвратить «подозрительную деятельность россиян через аренду и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости».

Согласно действующей практике, Минобороны Финляндии проверяет все сделки с недвижимостью лиц, которые не являются гражданами ЕС и стран Европейской экономической зоны. В 2024 году в Финляндии уже были заблокированы три сделки с недвижимостью с участием российских покупателей. По оценкам министра обороны Финляндии, в настоящее время в стране насчитывается около 3500 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.