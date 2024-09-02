Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Власти Турции несколько месяцев назад подали официальную заявку на вступление в группу БРИКС, которая объединяет страны с развивающейся экономикой, сообщило 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников, при этом выполняя свои обязательства как член НАТО.

Источники отметили, что одна из причин, почему Турция подала заявку на вступление в БРИКС, в том, что у страны возникли разногласия с коллегами по НАТО из-за того, что официальная Анкара поддерживала тесные связи с Москвой после начала вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.

По словам источников, Турция подала заявку на фоне разочарования из-за того, что страна, несмотря на многолетние усилия, так и не стала членом Евросоюза.

Министерство иностранных дел и президент Турции отказались от комментариев.

БРИКС — объединение крупнейших развивающихся экономик мира, названное в честь первые членов группы, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В 2024 году к группе присоединились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Также в группу приглашали Саудовскую Аравию, но королевство пока не вступило в БРИКС. Новое расширение ожидается на саммите в Казани 22-24 октября. Среди стран, желающих присоединиться к объединению, — Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан.

Турция — официальный кандидат в члены Евросоюза, начиная с 1999 года. Глава МИД Турции Хакан Фидан говорил в конце августа 2024 года, что вступление страны в ЕС остается стратегической целью.