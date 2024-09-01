Против находящегося под арестом диссидента Александра Скобова завели новое дело по статье об оправдании терроризма

В отношении советского диссидента Александра Скобова, находящегося под арестом по обвинению в оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ), возбуждено новое уголовное дело. Об этом в фейсбуке написала его жена Ольга Щеглова.

Новое дело расследуется по той же статье. Щеглова не привела никаких деталей, лишь отметив, что сам Скобов «об этом еще не знает».

Александр Скобов — диссидент и бывший советский политзаключенный. Он был фигурантом последнего дела об антисоветской агитации, которое закрыли в 1989 году, когда соответствующую статью убрали из уголовного кодекса.

С апреля 2024 года Скобов находится под арестом. Ему предъявили обвинения по статье об оправдании терроризма из-за поста в соцсетях о взрыве на Крымском мосту. В мае в делу добавили статью об участии в террористическом сообществе (предположительно, из-за участия в ).

В марте 2024 года Скобова объявили «иностранным агентом».