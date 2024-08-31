На Камчатке пропал вертолет Ми-8. На борту находятся 22 человека

Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. «В назначенное время в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит», — сказал собеседник агентства.

Изначально сообщалось, что на борту находятся только три члена экипажа. Вскоре в Росавиации сообщили, что на борту предварительно могут находиться 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

На поиски пропавшего вертолета вылетел другой вертолет Ми-8.