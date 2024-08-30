Звезда НХЛ Джонни Годро погиб в возрасте 31 года. Хоккеиста и его брата, ехавших на велосипедах, сбила машина

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро погиб в результате ДТП, сообщает Fox.

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Инцидент произошел в штате Нью-Джерси, неподалеку от населенного пункта Сейлем, где Годро провел детство. 31-летнего хоккеиста и его 29-летнего брата Мэттью, ехавших на велосипедах, сбил автомобиль. Как пишет ESPN, водитель, предположительно, был под воздействием алкоголя.

Как пишет USA Today, Годро приехал в Сейлем на свадьбу сестры, которая была запланирована на 30 августа. У хоккеиста остались жена и двое детей.

Джонни Годро, известный под прозвищем Джонни Хоккей — один из наиболее результативных хоккеистов НХЛ последних лет. Он провел в лиге 11 сезонов (девять — в «Калгари Флеймс» и два — в «Коламбус Блю Джекетс») и за это время набрал 743 очка в 763 матчах.

Годро семь раз играл в матчах всех звезд НХЛ. В 2017 году он получил «Леди Бинг Трофи» — приз, который лига вручает по итогам сезона игроку, который является образцом джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. В составе сборной США Годро в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира.