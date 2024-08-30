В Белгороде пять человек погибли при обстреле ВСУ. Снаряды попали в жилой дом, более 30 человек ранены

Обновлено. Число погибших при обстреле выросло до пяти человек, сообщил Вячеслав Гладков. Еще 37 человек ранены, среди них шесть детей. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии. ВСУ атаковали Белгород с применением кассетных боеприпасов из РСЗО «Вампир», уточнил Гладков.

В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате попадания снаряда в легковой автомобиль погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. При этом в Белгороде снаряды попали в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и машину. При обстреле пострадали семь мирных жителей, сообщил Гладков.

По данным местного телеграм-канала «Пепел», ракета попала в технический этаж дома на улице Щорса. Телеграм-канал, основываясь на характере повреждений дома, предполагает, что Белгород был обстрелян 122-миллиметровыми снарядами с использованием системы «Град».

О повреждениях дома на улице Щорса также пишет телеграм-канал «Белгород № 1». Телеграм-канал «Жесть Белгород» сообщал о горящем автомобиле в районе улицы Есенина и о пожаре в районе торгового центра «Сити Молл».

В Белгородском районе в поселке Дубовое также загорелись два частных дома, сообщил Гладков.