Власти Германии впервые с момента прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» депортировали на родину 28 афганских беженцев, сообщил Spiegel.

По данным издания, чартерный рейс с афганцами вылетел из Лейпцига в Кабул утром 30 августа. Перед этим их доставили в Лейпциг из разных земель. Spiegel пишет, что депортируемые перед вылетом получили на руки по тысяче евро.

Представитель правительства Штеффен Хебестрайт назвал депортируемых осужденными преступниками, не имевшими права оставаться в Германии, но не уточнил, за что они осуждены. «Интересы безопасности Германии явно перевешивают требования о защите преступников и лиц, угрожающих национальной безопасности», — заявил Хебестрайт (цитата по AP). По информации агентства DPA, совершенные афганцами правонарушения включали изнасилование, поджог и непредумышленное убийство. Die Zeit также упоминает преступления, связанные с наркотиками.

Депортация, как сообщают немецкие издания, стала результатом кампании, проводимой федеральным министерством внутренних дел в течение двух месяцев. Spiegel пишет, что немецкое правительство не вело переговоры напрямую с властями Афганистана, действуя при посредничестве Катара. На борту самолета также не было немецких полицейских, которые в других случаях сопровождает депортированных, передавая их местным властям.

Немецкие издания отмечают, что, хотя депортация готовилась несколько месяцев, она произошла уже через неделю после нападения в Золингене, где гражданин Сирии, попросивший об убежище, атаковал с ножом посетителей городского фестиваля. В результате погибли три человека. Позже выяснилось, что нападавший должен был быть еще год назад депортирован в Болгарию, которая стала его первой страной въезда в ЕС, однако этого не произошло.

Глава федерального МВД Нэнси Фэзер назвала пакет мер, включающий возможность подобных депортаций, «жесткой реакцией» на теракт в Золингене. Однако, как отметила Фэзер, то, что это произошло так быстро после нападения, не означает, что работа по борьбе с исламизмом не велась раньше.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал депортацию «явным признаком» того, что преступники не могут рассчитывать на то, что их не депортируют.

После нападения в Золингене Нэнси Фэзер заявила, что необходимо ужесточить законы, регулирующие нахождение иностранцев в Германии и депортировать любого, кто не имеет немецкого паспорта и «прославляет террористические акты в этой стране». Вдобавок к этому она призвала изменить закон и ограничить ношение ножей в общественных местах таким образом, чтобы были допустимы только лезвия не длиннее 6 сантиметров (сейчас разрешено 12 сантиметров).

Критически к депортации афганцев на родину относилась министр иностранных дел Анналена Бербок, предупреждавшая, что это может привести к косвенному признанию власти «Талибана», однако позже и она заявила, что депортация в Сирию и Афганистан возможна в отдельных случаях.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в августе 2021 года Германия начала массово принимать афганских беженцев. В стране им выдавали визы, а затем и виды на жительство, а также обеспечивали жильем и пособием. Программа по приему беженцев была согласована главами МВД и МИД Нэнси Фэзер и Анналеной Бербок.