Троих якутских журналистов оштрафовали за старые ссылки на «Медузу». Теперь двоим из них грозит уголовное дело

Якутский городской суд оштрафовал местных журналистов Туйаару Иннокентьеву (Нутчину), Андрея Никифорова и Аиду Иванову по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом пишет «Медиазона».

Протоколы на журналистов составили за ссылки на «Медузу». При этом публикация ссылок произошла до признания издания «нежелательной» организацией — то есть до января 2023 года.

В отношении Иннокентьевой составили три протокола. В решении по одному из них говорится, что 25 марта 2020 года журналистка опубликовала в канале Aartyk ссылку на новость «Медузы» под заголовком «Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей». Два других протокола составили за ссылки на две статьи — про коронавирус и красноярского политика Анатолия Быкова. По трем протоколам Иннокентьеву оштрафовали в общей сложности на 15 тысяч рублей.

Три протокола также составили на главного редактора издания SakhaDay Аиду Иванову. Подробности решений по ним неизвестны. В отношении главного редактора Якутского-Саха Информационного Агентства (ЯСИА) Андрея Никифорова составили один протокол за ссылку на «Медузу», журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей. В суде Никифоров говорил, что на момент публикации ссылки «Медуза» не была объявлена «нежелательной».

«Медиазона» отмечает, что на Иванову и Иннокентьеву оштрафовали трижды по статье о сотрудничестве с «нежелательной» организацией. Теперь потенциально на журналисток могут завести уголовные дела, по которым им будет грозить от года до четырех лет лишения свободы.

В 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» организациями. В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой» или ссылки на издание. По подсчетам «Медиазоны», в общей сложности с начала 2024 года в российские суды поступили 26 протоколов против 15 разных человек за связь с «Медузой». Только семеро из 15 — сотрудники издания или люди, участвовавшие в подготовке материалов издания. Остальные были оштрафованы за ссылки в соцсетях. При этом 16 из 26 протоколов были оформлены против жителей Якутска на основе рапортов из местного Центра по противодействию экстремизму МВД.