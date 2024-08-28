В Санкт-Петербурге в рамках кампании по выборам губернатора проводят дебаты кандидатов. 26 августа кандидаты должны были обсуждать программы на «Радио Россия», а 27 августа — в эфире «России 1. Санкт-Петербург». Однако оба раза дебаты были отменены, пишет «Ротонда». На радио вместо них рассказывали про фестиваль света в Гатчине, а в телеэфире показали криминальные новости.

Утром 28 августа на телеканале «Санкт-Петербург» дебаты все-таки состоялись, но в них принял участие единственный кандидат — действующий губернатор Александр Беглов. Как сообщает «Закс.Ру», Беглов перечислил достижения на посту губернатора за последние годы, а также рассказал о планах развития города в будущем. Ведущий дебатов также озвучил высказывания конкурентов Беглова с тем, чтобы тот мог их прокомментировать.

В выборах губернатора Петербурга, которые пройдут в 2024 году в Единый день голосования 6-8 сентября, участвуют четыре кандидата: Александр Беглов, Максим Яковлев (ЛДПР), Павел Брагин («Зеленые») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

В первых двух дебатах, которые прошли 14 и 21 августа, приняли участие только Малинкович и Брагин. Они, как отмечала «Ротонда», похвалили работу Беглова на посту губернатора. Объясняя причину отказа от следующих дебатов, Малинкович заявил, что считает выступление на радио неэффективным, а Брагин сослался на занятость.

Всего в Единый день голосования в 2024 году в России должны пройти прямые выборы 21 губернатора. По подсчетам «Коммерсанта», почти все действующие главы российских регионов, баллотирующиеся на новые сроки, отказались от участия в теледебатах, сославшись на занятость.

Александр Беглов занимает пост губернатора Санкт-Петербурга с 2018 года (сначала он был исполняющим обязанности, а в 2019 году выиграл выборы).

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