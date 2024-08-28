Швеция отказала в убежище гражданину Беларуси, участвовавшему в протестах 2020 года. Сразу после депортации на родину его задержали
В Беларуси на границе задержали гражданина страны, которого депортировали из Швеции, после того как власти страны отказали ему в политическом убежище. Об этом сообщает Шведское радио.
Гражданин Беларуси и его мать участвовали в протестах в стране в 2020 году, а после начала массовых преследований протестующих выехали в Швецию и попросили там убежище. В своем ходатайстве они указали, что в Беларуси против них возбуждено уголовное дело, и они опасаются преследования по политическим мотивам.
Ходатайства о предоставлении убежища были отклонены год назад. После отказа в апелляциях около недели назад власти Швеции депортировали белорусов обратно на родину. Мужчину задержали прямо при прохождении паспортного контроля. Что стало с его матерью, неясно.
По данным правозащитного проекта «Вясна», сейчас в Беларуси 1368 политических заключенных. Большинство из них получили сроки за участие в протестах 2020 года.