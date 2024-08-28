Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через «Золотую корону»

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через платежную систему «Золотая корона», сообщает 28 августа Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу компании. В банке рассказали, что предпримут дальнейшие шаги после того, как получат дополнительную информацию от платежной системы.

Банк приостановил переводы после того, как США 23 августа ввели санкции против российского Центра финансовых технологий — разработчика «Золотой короны».

В пяти казахстанских банках — Банке ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке — сообщили, что продолжают работать с «Золотой короной» как обычно, но следят за развитием ситуации. В HalykBank, в свою очередь, заявили, что анализируют введенные санкции.

После ведения санкций против разработчика «Золотой короны» у одного из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — возникли технические проблемы с денежными переводами через систему, но затем переводы возобновились, сообщал РБК 24 августа.

После того, как из России из-за войны ушли международные платежные системы Visa и MasterCard, один из главных каналов для перевода денег из России в другие страны стала «Золотая корона».