Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку возле Покровска Донецкой области, где наступают Вооруженные силы РФ. Об этом он сказал 28 августа в видеообращении по итогам 917-го дня полномасштабной войны.

«Самое главное. Фронт. Был доклад главкома. Покровское и другие направления в Донецкой области — чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые держат позиции», — заявил Зеленский.

Офіс Президента України

По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также доложил об операции украинской армии в Курской области. «Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда», — заявил президент Украины. По его словам, «напряжение», которое ВСУ «перенесли в Россию», не позволит российской армии направить дополнительные силы в Донецкую область.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что за последние дни Вооруженные силы РФ достигли ряда тактических успехов на покровском направлении. В частности, аналитики со ссылкой на прокремлевских блогеров пишут, что почти полностью под контроль российских войск перешла Новогродовка, а также начат штурм соседнего Селидово. Оба этих города находятся в непосредственной близости от Покровска — важнейшего логистического узла ВСУ в Донбассе.

Анализ отдела «Разбор» «Медузы» подтверждает, что российские войска за последнюю неделю продвинулись на 2-2,5 километра на юго-запад: к Новогродовке, Селидово, Украинску. За Новогродовку продолжаются бои. Военные РФ вплотную подошли к Селидово, заняли шахту Котляревская, что дает преимущество при наступлении на город. Кроме того, российские войска захватили село Калиново. С юга в поддержку этого движения на юг идут бои в направлении Курахово, но там значительного продвижения нет.

карта боев

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

карта боев

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа