Жительницу Москвы наказали за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» после того, как муж избил ее при детях. Мосгорсуд отменил это решение

Мосгорсуд отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних об административном наказании жительницы Москвы Александры К., которой вынесли предупреждение за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» после того, как бывший муж избил ее на глазах детей.

Как сообщает «Консорциум женских неправительственных объединений», Александра несколько лет подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа Андрея, который ранее работал в МВД. После разрыва отношений он продолжил преследовать москвичку.

В январе Андрей пришел в квартиру, где Александра находилась с двумя детьми. Он потребовал, чтобы бывшая жена отдала ему их общую дочь, а когда получил отказ избил ее. Свидетелями насилия стали дети. После этого Андрей вызвал полицию и заявил, что это «жена на него кидалась».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали в участок и Андрея, и Александру с годовалой дочерью. Позже из полиции в комиссию по делам несовершеннолетних поступил протокол об административном правонарушении в отношении Александры.

Несмотря на то, что москвичка сообщила комиссии, что регулярно подвергалась насилию со стороны бывшего мужа, там пришли к выводу, что Александра «ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности» и наложили на нее административное наказание в виде предупреждения. Вместе с адвокатом Анастасией Тюяневой москвичка пыталась оспорить это решение в районном суде, но инстанция оставила постановление в силе. Адвокат подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

«Мосгорсуд услышал наши доводы о том, что в ситуации, когда несовершеннолетние дети оказались очевидцами физического конфликта между супругами, не может свидетельствовать о неисполнении Александрой обязанностей по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка, поскольку ее действия были направлены на защиту себя от провокаций супруга и его физического воздействия», — прокомментировала решение суда защитница.

В декабре 2023 года Александра подала заявление о разводе. Однако развестись с Андреем ей удалось только в июле. Кроме того, в апреле 2024-го суд признал Андрея виновным по статьям о причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на полтора года по одному из случаев избиения Александры. Все время расследования Андрей находился под подпиской о невыезде и продолжал преследовать бывшую жену.

В июле правозащитники сообщали, что против Андрея возбуждено еще одно уголовное дело за другой эпизод насилия по отношению к бывшей жене и рассматривается административное правонарушение по статье о побоях.