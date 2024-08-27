Задержанных вместе с Павлом Дуровым телохранителя и ассистентку отпустили после допроса. Дуров остается под стражей

Сопровождавших Павла Дурова во время ареста отпустили после допроса, пишет Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах Франции.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа вместе с Дуровым были задержаны его телохранитель и ассистентка. Сопровождавшую Дурова девушку, напоминает Le Figaro Madame, идентифицировали как Юлию Вавилову, позиционирующую себя в соцсетях как «криптоконсультант». Предположительно Дурова и Вавилову связывают близкие отношения.

Срок содержания под стражей самого Дурова был продлен — до 28 августа. Содержать задержанного под стражей без предъявления обвинений, писали ранее французские СМИ, можно не более 96 часов.

Дуров был задержан в ночь на 25 августа в аэропорту Парижа. 26 августа прокуратура заявила, что задержание Дурова произвели в рамках расследования дела в отношении неустановленных лиц сразу по 12 составам преступлений. Из пресс-релиза следовало, что Дуров задержан для дачи показаний. Предъявлены ли основателю Telegram какие-либо обвинения, прокуратура не уточнила.

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