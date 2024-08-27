Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал «посмотреть на французов», задержавших Дурова, и ввести жесткий контроль интернета

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что республике необходимы законы, регулирующие киберпространство, и привел в пример действия французских властей, задержавших основателя Telegram Павла Дурова.

«Нужны законы, регулирующие киберпространство. Все это делают. Посмотрите на французов, они арестовали этого человека и пригрозили ему тюрьмы за нарушение их законов», — сказал Хаменеи во время встречи с кабинетом нового президента Ирана Масуда Пезешкиана (цитата по Reuters).

По его словам, в Иране также необходимо «обеспечить верховенство закона в киберпространстве». «Если у вас нет закона [регулирующего интернет], установите закон и на основе этого закона возьмите на себя контроль», — добавил он, обращаясь к президенту Ирана.

В Иране действует один из самых строгих в мире механизмов контроля над интернетом. В республике с 2017 года заблокированы Facebook, X (бывший Twitter) и YouTube. В 2018 году Хаменеи заявил, что прекращает использование телеграма (а до этого назвал любые «дыры» в безопасности пользователей «харамом», что означает запрет). Меньше чем через месяц мессенджер был запрещен в Иране. Несмотря на запрет, пользоваться телеграмом продолжают десятки миллионов иранцев.

Избранный в июле 2024 года президентом Ирана Масуд Пезешкиан во время своей предвыборной кампании критиковал жесткое регулирование интернета, особенно из-за влияния на экономику страны, поскольку многие малые предприятия зависят от соцсетей.