В крупнейшем аэропорту мира у лайнера Delta Air во время стоянки лопнула шина. Погибли два человека

В аэропорту Атланты в США в результате инцидента с шасси у самолета Delta Air погибли два человека. Об этом сообщает местный телеканал WSB.

Инцидент произошел на стоянке, где самолеты проходят предполетные проверки. Когда техники пытались заменить шину у шасси, она лопнула. Два человека погибли, еще один получил ранения.

Причины инцидента неясны.

Власти сообщили, что случившееся никак не повлияло на расписание работы аэропорта.

Аэропорт Атланты — самый загруженный в мире. Ежегодно там совершается 770 тысяч взлетов и посадок, а пассажиропоток превышает 100 миллионов человек.