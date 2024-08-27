Правительство Грузии решило поставить в Тбилиси памятник царю Ираклию II. Он заключил соглашение о переходе страны под протекторат Российской империи

Правительство Грузии решило установить в Тбилиси новый памятник царю Картли-Кахетинского царства Ираклию II Багратиону, заключившему «Георгиевский трактат» о переходе страны под протекторат России. Как сообщает «Радио Свобода», инициатором этого выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Наш долг — воздать должное грузинской истории и всем заслуженным героям, сохранившим нашу религиозную и национальную идентичность», — заявил премьер на заседании правительства, отметив, что Ираклий II «является замечательным национальным героем».

Прозападные политические силы раскритиковали инициативу правительства. «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили обвинило правящую партию «Грузинская мечта» в стремлении «сдать страну России» и указало на «явную неслучайность» инициативы за два месяца до парламентских выборов.

«Георгиевский трактат» был заключен в 1783 году. Он делал Картли-Кахетинское царство (Восточную Грузию) протекторатом России — оно сохраняло формальную независимость во внутренних делах, но частично отказывалось от самостоятельной внешней политики. Окончательно частью Российской империи Грузия стала 17 лет спустя.

Роль Ираклия II в современной Грузии оценивают неоднозначно. Некоторые историки и политики полагают, что заключенный им «Георгиевский трактат» стал предпосылкой упразднения грузинской государственности.

Это будет второй памятник Ираклию II в Грузии. Первый был установлен в Телави — родном городе царя во времена СССР.