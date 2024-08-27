Пилоты «Победы» пожаловались, что от них требуют экономить топливо в ущерб безопасности полетов

Пилоты лоукостера «Победа» жалуются, что авиакомпания требует от них летать с минимальным количеством топлива, таким образом снижая уровень безопасности в пользу экономических показателей. Как пишет профильный телеграм-канал «Авиаторщина», в середине августа один из них написал официальную жалобу «в компетентные органы».

По словам пилота, руководство компании рассчитывает контрольные точки маршрутов на основании самого короткого километража, но авиадиспетчеры в ходе полета не всегда могут согласовать такие маршруты — например, из-за гроз, засветок или других опасных метеоусловий. В итоге расход топлива не совпадает с фактическим, и это создает опасные ситуации, когда в теории топлива может не хватить.

Пилоты, рассказал автор жалобы, боятся запросить дополнительное топливо из-за «жесткого прессинга» и летают, не зная, «хватит топлива сегодня или нет».

В пресс-службе «Победы» обвинения отрицают. В комментарии агентству ТАСС там заявили, что рейсы выполняются «с достаточным количеством» топлива, а при сложных метеоусловиях при планировании маршрута в самолеты загружается дополнительное топливо.

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