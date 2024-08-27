Певица Мэрайя Кэри сообщила о смерти матери и старшей сестры. Они умерли в один день

Мать Мэрайи Кэри 87-летняя Патрисия и старшая сестра Элисон, которой было 63 года, умерли в один день на прошедших выходных, сообщает CNN со ссылкой на распространенное певицей заявление.

«Я счастлива, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее смертью», — заявила певица, поблагодарив всех неравнодушных «за любовь, поддержку и уважение к моей личной жизни в это трудное время».

Патрисия Кэри была оперной певицей и педагогом по вокалу. Как отмечает CNN, в вышедших в 2020 году мемуарах Мэрайя Кэри писала о «непростых отношениях» с матерью. Кэри также написала, что не поддерживала отношения с сестрой Элисон и братом Морганом, так как для нее было «безопаснее в эмоциональном и физическом плане не контактировать с ними», напоминает BBC News.

После выхода мемуаров Элисон Кэри подала на сестру в суд, заявив, что выход книги стал для нее «огромным эмоциональным потрясением», и охарактеризовав мемуары как «мстительные».

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